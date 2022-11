Das betrügerische Rollenspiel des Felix Krull

Die Junge Ulmer Bühne bringt Thomas Manns letzten Roman über einen charmanten Hochstapler ins Alte Theater und liefert einen grandios weitergedichteten Schluss dazu.

Vor hundert Jahren erschien eine erste Fassung von Thomas Manns Roman "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull"; die Endfassung von 1954 blieb sein letzter Roman – und ein unvollendeter. Im kommenden Jahr ist er Abitur-Pflichtlektüre in Baden-Württemberg. Die Junge Ulmer Bühne bringt das Stück jetzt auf die Bühne – grandios und weitergeschrieben mit einem dichten und schlüssigen Ende.

Wer ist dieser junge Felix Krull wirklich?

Dramaturg Marek Bednarsky holt aus dem Alten Theater alles heraus, was dort an Bühnenbild und Lichttechnik möglich ist. Mit einem opulenten und recycelten Bühnenbild aus Dresden wird es sogar zum Kino. Dass der Streifen, in dem ein Schauspieler nach Humphrey Bogart-Manier agiert und dann ein verliebtes junges Mädchen eiskalt abblitzen lässt, der in einer fernen Zukunft handelnde Lebenstraum des jugendlichen Felix Krull ist, ahnt man beim Zuschauen noch nicht. Denn am Anfang des Stückes steht der charmante Sohn eines Schaumweinfabrikanten, der Schule als etwas locker zu Erübrigendes ansieht und seine kreative Fantasie gern zum Fälschen von Papas Unterschrift nützt. Aber der Vater scheint ähnliche Fähigkeiten zu besitzen, verkauft er doch minderwertigen Schaumwein in höchst dekorativ und aufwendig gestalteten Flaschen. Um Sein und vor allem den schönen Schein geht es im Kern des Stückes, und um die Frage, wer Felix Krull wirklich ist inmitten all der falschen Identitäten, die er im Lauf seiner Hochstapler-Karriere annimmt. Diese beginnt mit Vaters Selbstmord nach dem Bankrott der Familie.

Felix Krull weckt Gelüste bei Frauen und Männern

Felix, dessen Name in lateinischer Sprache "der Glückliche" bedeutet, sieht sich als Hans im Glück, als einer, dem aufgrund seiner körperlichen Anziehungskraft und seines Charmes alles in den Schoß fällt. Dabei betrügt er und vergreift sich reichlich am Eigentum anderer, sein schöner Körper und seine offenbar außergewöhnlichen erotischen Fähigkeiten wecken die Gelüste von Frauen und Männern der hohen Gesellschaftskreise, denen er in seinen Jobs im Hotel Saint James and Albany in Paris begegnet. Der Hamburger Schauspieler Fabian Rogall scheint wie geschaffen für die Figur des Sonnyboys und vollzieht virtuos die Entwicklung vom Schüler zum Lebemann, der schließlich als Marquis durch die Welt reist. Den drei anderen Darstellern des Stückes obliegen diverse Rollen und Kostüme, wobei vor allem Sina Baajour – unter anderem als Hausangestellte mit frühem Verhältnis mit dem ganz jungen Felix – und Jan Hendrik Kroll überzeugen, er besonders in der Rolle des schottischen Lords Kilmarnock sowie mit dem Carpenters-Hit "Top of the World".

Das Stück ist ein Schelmenroman und Gesellschaftskritik in einem

Felix Krull ist besessen von der Idee der Austauschbarkeit der Rollen. Kleider machen Leute, besonders in dieser Vorstellung. Er wird ausgebeutet, und er beutet aus. Neue Namen, neue Identitäten beflügeln ihn – und sein Umfeld macht es ihm einfach, erfüllt er doch für Stunden die geheimen Sehnsüchte einsamer Existenzen wie Madame Houpflé, der Erniedrigung durch ungebildete Männer Erregung verschafft. Das Ende des Stückes sei hier nicht verraten – doch es kommt atemberaubend dicht daher im ewig ungestillten Hunger Felix Krulls, dass sein tatsächlicher Name unsterblich werden soll. Schelmenroman und Gesellschaftskritik zugleich ist dieses Stück, denn gäbe es nicht die, welche den Krulls dieser Welt ihre geschmeidigen Betrügereien möglich machen, hätten Hochstapler wenig Chancen.

Info: Die nächsten Aufführungen finden am 9. und 10. November um 19.30 Uhr statt und am 11. November um 10.30 Uhr. Weitere Termine im Januar.

Lesen Sie dazu auch