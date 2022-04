Kultur

Umbau im Donau-Museum: Das letzte Großprojekt von Leiter Christian Glass

Christian Glass hat das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm aufgebaut.

Plus Christian Glass hat von Anfang an das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm geleitet. Jetzt ist der Umbau fertig und er wird ein wenig wehmütig.

Von Dagmar Hub

Es dauert noch zehn Monate, bis Christian Glass – Gründungsdirektor und seitdem Leiter des Donauschwäbischen Zentralmuseums – in den Ruhestand geht. Dennoch verspürt er einen gewissen Abschiedsschmerz: Die Einweihung des frisch umgebauten Museums mit seiner aktualisierten Dauerausstellung und einem Erlebnisrundgang am Samstag erfüllt ihn einerseits mit etwas Wehmut, doch vor allem mit Freude, schließlich war es sein Traum, das DZM noch zu seiner Zeit als Leiter zukunftsfit und attraktiver zu machen.

