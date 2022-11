Der Klang der Gegenwart in der Basilika Wiblingen

Das junge Vokalensemble Voxtett begeisterte in der Wiblinger Basilika mit zeitgenössischer Chormusik und eigenen Arrangements. Was das Konzert zum absoluten Genuss werden ließ.

Jazz in der Kirche? Warum auch nicht, vor allem, wenn er so mit Pfiff und Witz gesungen wird wie vom jungen Vokalensemble Voxtett aus Ulm. Es besteht aus Afra Ekert und Teresa Gretz (Sopran), Julia Nagy und Mareike Riegert (Alt) sowie Jonas Schäffler (Tenor) und Sören Riegert, Jochen Reichel (Bass). Das Ensemble setzt sich aus Musikprofis und -begeisterten zusammen, die auch in anderen Chören in der Region aktiv sind.

Jazzige Klänge in der Wiblinger Basilika

In der Wiblinger Basilika St. Martin sang die A-cappella-Formation ihr aktuelles Programm „Hide and Seek“, und spannte dabei den Bogen vom zarten Stimmungsbild bis hin zu jazzigen Klängen. Den Einstieg in den gelungenen Abend gab jedoch ein moderner Klassiker des Chorgesangs, das emotionelle „Lully, Lulla, Lullay“ des 1977 geborenen Engländers Philip Stopford. Das Stück, das 2021 zu einem der Top-Werke der Weihnachtschorliteratur des 21. Jahrhunderts gekürt wurde, gefällt durch sanfte, weit ausgreifende Harmonien, die im Mittelteil von einer solistischen Sopranstimme angeführt werden. Eine liebliche Musik durchaus, doch keinesfalls einfach zu singen. Ein perfekt umgesetzter Einstand in einen Abend, der mit durchweg hervorragenden Interpretationen und auch Entdeckungen aufwarten konnte.

Zu den gern aufgeführten und auch beim Publikum beliebten Stücken zählt „Northern Lights“ des international sehr erfolgreichen Chormusikkomponisten Ola Gjeilo. Es ist eines dieser Showpieces, die ein Vokalensemble einmal gesungen haben muss, um sein Können zu zeigen. Gjeilos Text “Pulchra es amica mea” kreuzt alte Worte mit einer klanglichen Beschreibung der Nordlichter, und wie von hellen Schlaglichtern leben die meditativen Klänge von gut getimtem Ensembleklang und punktgenauen Höhungen in den Sopranstimmen. Voxtett meisterte auch dieses Stück mit einem Höchstmaß an Genauigkeit, Ausdruck und Dynamik. Zu den Entdeckungen des Abends gehörte gewiss das Stück „Von guten Mächten“ des Voxtett-Tenors Jonas Schäffler. Ein überaus effektives, emotional packendes Werk, das aus der Bandbreite der Stimmen von Sopran bis Bass maximalen Effekt entzündet und den titelgebenden Text mal zum Rhythmusgeber, mal zur raffiniert verschachtelten Klangspur durch alle Stimmlagen macht. Beeindruckend.

Popsongs funktionieren gut im A-cappella-Modus

Das Spiel mit der Überführung von Popsongs ins A-cappella-Fach perfektionierten in den 1970ern schon die Kings Singers und die Swingle Singers; heute müssen diese reizvolle Übersetzung junge Gruppen wie etwa Voces8 und The RealGroup fortsetzen. RealGroup-Frontsänger Anders Edenroth war im Voxtett-Programm mit zwei witzigen Jazznummern vertreten, wobei „The Grass Grows Greener“ noch dem klassischen Barbershop-Sound nahe kommt, während „Pass me the Jazz“ Musical-glitzer und -glamour ausstrahlt. Zu den Höhepunkten im Programm gehörten auch Imogen Heaps titelgebendes, von Christopher Gabbitas arrangiertes „Hide and Seek“, eine hocheffektive und verführerische Umsetzung des 2005 veröffentlichten Songs, in dem es um Verlust und Trauer geht. „Hide and Seek“ trat seither in zahlreichen Arrangements einen Siegeszug gerade in A-cappella-Gruppen an, und auch Voxtett machte hörbar, warum Heaps Lied ideales Chormaterial ist: eine sensible, melancholische Ballade.

Zwischen die Chorstücke war als Orgel-Zwischenspiel ein Trio von Stücken des Norwegers Sverre Eftestøl eingeworfen, ein kurzweiliges Set von eingängigen, mitunter an die Minimal-Music-Magie eines Philipp Glass erinnernden Klängen, formidabel umgesetzt von Wolfgang Tress. Es braucht einem nicht bang sein um den Fortbestand der Vokaltradition, wenn man Chöre wie Voxtett hört: Hohe Klangdisziplin und interpretatorische Freude machten dieses Konzert zu einem absoluten Genuss.

