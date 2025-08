Kultur im Museumshof: Hier können Sie Tickets für das Horst Hansen Trio gewinnen

Die Reihe „Kultur im Museumshof“ bringt im August wieder Kabarett und Musik ins Edwin Scharff Museum. Kommenden Wochenende spielt das Horst Hansen Trio im stimungsvollen Museumshof. In unserem Gewinnspiel verlosen wir zwei mal zwei Karten für den Auftritt am Freitag, 8. August, 20 Uhr.

Als „älteste Jazzband Deutschlands“ bringt das 2010 gegründete Trio, das eigentlich ein Quintett ist, seine ganz eigene Sichtweise auf den Jazz auf die Bühne. Mit treibenden Grooves, wilden Stil-Mixes und frechen Outfits wollen sie „Überjazz“ vom Feinsten liefern: Fusion, Hip-Hop, Drum & Bass – mit viel Witz, Nostalgie und Spielfreude, heißt es in der Ankündigung des Konzerts, das unter dem Motto „60 Jahre Überjazz“ steht.

So nehmen Sie an unserer Verlosung teil

Wer in unserer Verlosung seine Chance auf zwei Freikarten versuchen will, schickt dazu einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Museumshof“ an gewinnspiel@nuz.de. Einsendeschluss ist Dienstag, der 5. August. Die Gewinner werden von unserer Redaktion per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinnertickets werden an der Abendkasse hinterlegt.

Am kommenden Wochenende wird außerdem die Wiener Band Cobario im Museumshof zu sehen und zu hören sein. Mit Geige und zwei Gitarren heißt es dann am Samstag, 9. August, ab 20 Uhr „Strings on Fire!“.

