Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm 2023: Programm, Tickets, Eintritt und Termin

In Ulm und Neu-Ulm wieder die Kulturnacht 2023 statt. Hier erfahren Sie alles rund um Programm, Tickets, Eintritt und den Termin der diesjährigen Kulturnacht.

Die beiden Städte Ulm und Neu-Ulm schließen sich jedes Jahr für ihr großes Kulturfest zusammen. Bei diesem werden auf beiden Seiten der Donau jede Menge Attraktionen für die Besucher aus der Region und darüber hinaus geboten. Damit das Fest auch für alle gut zu erreichen ist, haben die beiden Städte eine Besonderheit organisiert: Am Tag des Kulturfestes können im Stadtgebiet die Busse und Straßenbahnen kostenlos genutzt werden. Das Angebot gilt bis zum Betriebsschluss in der Nacht.

Durch diese Maßnahme war es den Veranstaltern möglich, das Kulturfest auf das gesamte Gebiet der beiden Städte an der Donau auszudehnen. All die verschiedenen Kulturbetriebe können so mitmachen und in ihren Räumlichkeiten Attraktionen für die Besucher bieten. Auf diese Art und Weise können 2023 mehr als 133 Darbietungen an über 100 Orten in Ulm und Neu-Ulm verwirklicht werden.

Welche Darbietungen erwarten die Besucher beim Kulturfest 2023? Wo und wann sind die Tickets für die Veranstaltung zu erwerben? Das sowie alles weitere rund um das diesjährige Kulturfest erfahren Sie hier.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Kulturfest 2023 in Ulm/Neu-Ulm: Termin - wann findet die Veranstaltung statt?

Das Kulturfest findet auch 2023 wieder im September statt. Nach den vielen Stadt- und Dorffesten der Region über den Sommer bietet das Kulturfest in Ulm/Neu-Ulm zum Ende der warmen Jahreszeit noch einmal etwas Abwechslung. Anstelle von Bierzelten setzt diese Veranstaltung auf die regionalen Kulturbetriebe und deren Zusammenarbeit. Das Ganze findet ab dem Nachmittag des 16. September statt und geht teilweise bis in die frühen Morgenstunden.

Kulturfest 2023 in Ulm/Neu-Ulm: Programm und Infos

Das Programm beim Kulturfest 2023 in Ulm/Neu-Ulm ist so vielfältig wie die Zwillingsstädte selbst. Grund dafür ist die Einbeziehung der Kultur- und Gastronomiebetriebe in die Veranstaltung, was viele neue Möglichkeiten für das Fest eröffnet. Das Angebot reicht von Kunstaustellungen und Musikaufführungen über Comedy-Auftritte und Bildungs-Aktionen in Museen bis hin zu Literaturlesungen und Partys. Insgesamt werden im Stadtgebiet 133 verschiedene Veranstaltungen angeboten, was ohne die Zusammenarbeit mit den lokalen Betrieben schlicht nicht möglich gewesen wäre.

Los gehen die ersten Veranstaltungen bereits am Nachmittag und frühen Abend und enden gegen Mitternacht. Andere hingegen gehen bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages. So etwa die "Lesung Christine Schnurr mit Partynight", bei der einfach eine Literatur-Lesung mit einer Feier verbunden wird. Das Event geht von 17 Uhr am Abend bis um 4 Uhr am nächsten Morgen.

Zudem sind über den Abend zahlreiche musikalische Highlights verteilt. Mehrere Bands sorgen für Stimmung in der Stadt. Mit dabei sind Musiker wie "Felix Fraser and Lyn Conary unplugged" im Casa Caffe (ab 19.30 Uhr), "Trämps" im Cafe Gustaff (ab 19 Uhr), "Los Murcis" in der Werkstatt Davina (ab 19.30 Uhr) oder "Black Ocean's Edge" in der Swobsters Bar Ulm (ab 20 Uhr).

Damit die Besucher bei dieser Vielzahl an Veranstaltungen die Übersicht behalten, haben sich die Organisatoren gleich zwei Lösungen einfallen lassen. Ab dem 1. September wird ein ausgedrucktes Programmheft an der Tourist-Information Ulm angeboten. Außerdem gibt es natürlich auch eine digitale Lösung: In einer eigens dafür eingerichteten App können sich die Besucher ihr eigenes Programm und ihre Route durch die Städte während des Kulturfestes planen. Auch auf der Homepage des Kulturfestes 2023 erhalten die Besucher einen Gesamtüberblick und können sich ihr individuelles Programm zusammenstellen.

Tickets und Eintritt beim Kulturfest 2023 in Ulm/Neu-Ulm

Tickets bzw. Eintrittsbänder für das Kulturfest 2023 können ab dem 1. September im Vorverkauf erworben werden. Angeboten werden diese an der Tourist-Information in Ulm. Am Tag des Kulturfestes 2023 werden dann auch Eintrittsbänder an der Zentralkasse am Münsterplatz verkauft.

Das sind die Preise für die Tickets beim Kulturfest 2023 in Ulm/Neu-Ulm:

Regulärer Eintrittspreis: 10 Euro

Ermäßigter Eintrittspreis: 8 Euro

Den ermäßigten Eintritt gibt es für Schüler, Studenten, Wehrdienstleistende und Absolvierende eines freiwilligen sozialen Jahres sowie für Menschen ab einem Behinderungsgrad von 50 Prozent.

Außerdem erhalten Kinder bis 12 Jahre freien Eintritt. Für die Kinder gibt es auch einen kostenfreien Kindernachmittag von 15.00 - 18.00 Uhr. An diesem haben sowohl Kinder als auch Eltern freien Eintritt zu den entsprechenden Veranstaltungen. Für die Kinder gibt es dazu ein Eintrittsband, das man kostenlos an der Kasse abholen kann.