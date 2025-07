Die Kulturnacht ist heuer eine Jubiläumsnacht: Zum 25. Mal findet das Event der Städte Neu-Ulm und Ulm statt

Die Städte Ulm und Neu-Ulm feiern in diesem Jahr ein gemeinsames Jubiläum: Zum 25. Mal lädt die Kulturnacht im September dazu ein, Kultur in all ihren Facetten zu entdecken, zu erleben und gemeinsam zu feiern. Mit rund 150 Veranstaltungen an mehr als 120 Orten der Doppelstadt ist die Jubiläumskulturnacht auch eine Rekordnacht. So viel war bei dem Event noch nie geboten.

Am Samstag, den 20. September, werden mehr als 500 Akteurinnen und Akteure der Ulmer und Neu-Ulmer Kulturszene wieder ein breites Programm auf die Beine stellen. Von einem „kulturellen Feuerwerk“ sprechen die Veranstalter, das die kulturelle Vielfalt der beiden Städte hautnah und unterhaltsam präsentieren wird.

Bei der ersten Kulturnacht gab es „nur“ 50 Programmpunkte

Die Geschichte der Kulturnacht Ulm/Neu-Ulm begann einst mit rund 50 Programmpunkten und der Vision, Kunst und Kultur für alle erlebbar zu machen. Seitdem habe sich die Kulturnacht zu einem echten Highlight-Event in der Region entwickelt, das jährlich tausende Besucher anlockt und nun durch die Ulmer Bürgerstiftung für ihr 25-jähriges Bestehen ausgezeichnet wurde, heißt es in einer Pressemitteilung zum Jubiläum. Die Kulturnacht zeichnet sich zudem von Anfang an durch eine Mischung verschiedenster Genres und Formaten aus. Es gibt Konzerte, Lesungen, Tanzperformances, Theater, Ausstellungen und mehr. Die Kulturnacht soll Kunst und Kultur für alle zugänglich machen und lokalen Künstlern ein Plattform bieten.

Von Anfang an hätten Menschen aus der lokalen Kulturszene ihre Ideen in die Kulturnacht eingebracht, diese mitgestaltet und bis heute ständig weiterentwickelt, schreiben die Veranstalter. Daraus sei der Kulturnacht-Beirat entstanden, der vor drei Jahren zum Beispiel den kostenlosen Kindernachmittag initiierte, um auch den jüngsten Besucherinnen und Besuchern den Zugang zu kulturellen Angeboten zu erleichtern. Auch in diesem Jahr gibt es zwischen 15 und 18 Uhr rund 33 Veranstaltungen, die ohne Eintrittsband besucht werden können.

Neue Aktion: Die Kulturnacht kommt auch in Seniorenzentren

Zum Jubiläum soll auf Anregung des Kulturnacht-Beirates erstmals das Sonderprogramm „Kultur vor Ort“ umgesetzt werden, bei dem die Ulmer Kulturabteilung Künstlerinnen und Künstler für Auftritte in Seniorenheimen vermittelt. Fünf Seniorenzentren werden in dieser Kulturnacht Schauplatz für kreative Darbietungen sein. Dabei sind das Seniorenzentrum Wiblingen, das St. Anna Stift, der Dreifaltigkeitshof, das Seniorenzentrum Clarissenhof und das Agaplesion Seniorenzentrum Donauufer, wo Schüler der Musikschule Ulm, der Popchor Ulm, die Gesundheitsclowns und der Kammerchor Vox Humana ihr künstlerisches Schaffen präsentieren werden.

Das umfangreiche Programm des diesjährigen Kulturnacht ist ab Anfang August online unter www.kulturnacht-ulm.de zu finden. Der Vorverkauf der Eintrittsbänder (regulärer Preis 10 Euro) startet am 2. September in der Tourist-Information am Münsterplatz. Ebenfalls Anfang September werden dort sowie an zahlreichen anderen Stellen die Programmhefte ausliegen. (AZ)