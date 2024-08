Kunst am Bauzaun: In Steinheim gibt es faszinierende Fotografien unter freiem Himmel zu sehen

Die Ausstellung „The Fence“ von Werner A. Schöffel aus Hamburg ist 24 Stunden geöffnet. Das ist das Konzept der Open-Air-Galerie „Kunst am Bauzaun“ in Steinheim von Hans-Peter Moser, der die offene Grenze seines Grundstücks zu einem Gehweg bereits 2022 zu einer öffentlichen Galerie gestaltete, indem er Bauzäune und die Wand eines Schuppens in Galerieflächen umfunktioniert. Es ist natürlich keine klassische Galeriefläche, denn die auf durchscheinende Textilien gedruckten Kunstwerke im Straßer Weg verändern sich je nach Lichtsituation und Tageszeit.

