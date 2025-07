„Gesang der Vögel“: Was dieses Kunstwerk in der Petruskirche über Frieden erzählt

Mit ihrer Galerie „ZweiRAUM“ ist Stefanie Siering in der Ulmer Breiten Gasse seit 2020 präsent. Zuvor hatte sie immer wieder durch eigene Galerieräume ihre Kunst zeigen können, sei es die Galerie „WERKSTATT“, die sie in Ulm zeitweise unterhielt, sei es die Galerie „Raum3“ in München. Was jedoch keiner dieser Räume ermöglichte, kann Siering derzeit in der Neu-Ulmer Petruskirche verwirklichen: das große Format.

Florian L. Arnold Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Petruskirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis