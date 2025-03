Franz-Martin-Kuen-Kunstpreis geht an Gisela Hoßfeld-Weber und Annika Brey

Aus einer Menge der Namenlosen erhebt sich die weiße Fahne. Aber nicht jene der Kapitulation, der Unterwerfung. Nein, im Gegenteil: Das Emblem einer Faust weist den Weg zum Widerstand, zur Rebellion, zum Aufbegehren. Aufbegehren, so lautet das Motto der insgesamt 43 Arbeiten, welche auch in diesem Jahr wieder eingereicht wurden und somit auf die Verleihung des begehrten Franz Martin Kuen Kunstpreises hoffen durften. So wie obiges Werk, eine Collage aus Farbe und Krepp auf Leinwand, gestaltet von der 14-jährigen Annika Brey, die hierfür den speziell ausgelobten Jugendkunstpreis erhielt.

