Vöhringen

vor 31 Min.

Kot in der Einfahrt, Biber im Garten: So erlebt die Bewohnerin den Polizeieinsatz

Plus Eine Frau wunderte sich in Vöhringen über Kot in der Einfahrt, einen verdreckten Teich und einen "angeschlagenen" Baum. Sie rief die Polizei - und alles kam anders.

Von Michael Kroha

Sie dachte erst, es wäre ein "komischer Witz" von irgendjemandem, der ihr "eine große Portion" tierischen Kot in die Einfahrt gelegt hätte. Als dann aber auch noch ihr Teich im Garten "komplett braun", die Pumpe kaputt und an einem alten Apfelbaum ein großes Stück "abschlagen" war, rief sie die Polizei. "Vielleicht springt da einer rum und guckt sich was aus", erzählt die 55-jährige Vöhringerin. Just in dem Moment, als die Beamten den Sachverhalt hätten zu Protokoll nehmen wollen, machte sie die überraschende Entdeckung: Beim Übeltäter handelt es sich um einen Biber. Und dann?

