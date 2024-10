Zu Beginn des vergangenen Jahres rutschte die Naturkosmetik-Kette The Body Shop in die Pleite. Die Filiale in der Ulmer Platzgasse machte vor anderthalb Jahren dicht, auch wenn es mit der Kette andernorts weitergeht. Im kommenden Monat öffnet der Nachfolger.

