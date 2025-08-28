Auf frischer Tat ertappt: Mann steckt Bohrmaschine und Ersatzteile in Baumarkt ein

In einem Baumarkt in Neu-Ulm sind zwei Männer am Mittwochvormittag beim Ladendiebstahl erwischt worden. In dem Geschäft in der Finninger Straße wurden der alarmierten Polizei zwei Männer im Alter von 49 und 75 Jahren übergeben, die zuvor auf frischer Tat ertappt worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahm einer der Tatverdächtigen einen Akku-Bohrschrauber aus der Verpackung und versteckte diesen unter seinem Oberteil. Anschließend steckte er zwei weitere Ersatzteile ein. Der zweite Mann war in das Geschehen eingebunden, unterhielt sich mit seinem Begleiter und sah sich mehrfach auffällig um.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen Ladendiebstahls

Beim Verlassen des Baumarktes bezahlten sie die Waren nicht und wurden daraufhin durch die Ladendetektive angesprochen und angehalten. Der Vorfall wurde durch die Videoüberwachung des Marktes dokumentiert. Gegen beide Männer wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls. (AZ)