Bewaffneter Überfall in Laichingen? Polizei sucht Zeugen

In Laichingen soll in der Nacht zum Donnerstag ein Mann nahe des Kreisverkehrs am Marktplatz ausgeraubt worden sein. Die Polizei scheint aber Zweifel zu haben. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Ermittler mitteilen, soll sich der 32-Jährige gegen 1.30 Uhr am Kreisverkehr im Bereich des Marktplatzes aufgehalten haben. Dort soll er plötzlich von zwei unbekannten maskierten Männern überfallen worden sein. Einer der Beiden soll ihn mit einem Messer bedroht haben. Hierbei soll er auch durch das Messer leicht verletzt worden sein. Anschließend sollen die Täter Geld von dem Mann geraubt haben und flüchtet sein. Die mutmaßlichen Täter werden von dem Mann wie folgt beschrieben:

zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß

kräftig

beide mit Sturmhauben

dunkle Sporthosen

Ein Täter soll mit einer dunklen, der andere mit einer grünen Jacke bekleidet gewesen. Der 32-Jährige selbst war laut Polizei stark alkoholisiert und soll gegenüber den Ermittlern unterschiedliche Angaben gemacht haben, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Die werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)