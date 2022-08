Ehrlicher Finder: 15-Jähriger gibt dreistelligen Geldbetrag bei Polizei ab

Vermisst jemand in Laichingen einen dreistelligen Geldbetrag? Ein 15-Jähriger hat ihn gefunden und ihn ehrlicherweise bei der Polizei abgegeben.

Ein 15-Jähriger hat zusammen mit seiner jüngeren Schwester in Laichingen einen dreistelligen Geldbetrag gefunden. Nachdem er den Besitzer nicht ausfindig machen konnte, gab er das Geld bei der Polizei ab. Die lobt nun ausdrücklich das Verhalten des Jugendlichen.

Gefunden wurde das Geld neben einer Bushaltestelle in der Geislinger Straße. Der 15-Jährige habe zunächst selbst in einem angrenzenden Verkaufsmarkt ermittelt, ob dort der Besitzer anzutreffen sei oder ob man die Videoaufnahmen nach diesem auswerten könne. Nachdem dies nicht zum Erfolg geführt hatte, machte er sich auf den Weg zur Polizei in Laichingen. Dort gab er das gesamte Geld ab.

Geld in Laichingen gefunden: 15-Jähriger verzichtet auf Finderlohn

Auf einen Finderlohn verzichte er, so der 15-Jährige. Die Beamten führten das Geld nun dem Fundamt zu. Die Polizei lobt das ehrliche Verhalten des 15-Jährigen ausdrücklich und bedankt sich bei ihm für sein verantwortungsvolles und reifes Handeln.

In Krumbach im Kreis Günzburg fand kürzlich ein 45-Jähriger ganze 13.700 Euro in einer Bauchtasche am Boden liegend. Auch dieser Mann brachte das Geld zurück. Wie sich dann herausstellte, kennen sich Verlierer und Finder.

In Neu-Ulm hofft ein 53-Jähriger wohl noch auf einen derart ehrlichen Finder. Auf bizarre Art und Weise hat er Goldbarren und eine teure Uhr im Wert von einem unteren fünfstelligen Betrag verloren. Hier ermittelt nun die Polizei. (AZ/krom)