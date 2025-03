Gas und Bremse verwechselt: 82-Jährige kracht mit Auto in Nachbarzaun

Eine 82-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend, gegen 20 Uhr, in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Auto in den Gartenzaun eines Anwohners gekracht. Die Frau wollte nach Polizeiangaben mit einem VW im Ostlandweg rückwärts einparken. Hierbei soll sie das Gaspedal ihres Automatikfahrzeuges mit dem Bremspedal verwechselt haben, wie es im Polizeibericht heißt.

Durch den plötzlichen Schub habe sie den Gartenzaun eines Anwohners durchbrochen und sei in diesem stecken geblieben. Um ihr aus ihrer misslichen Lage zu helfen, wurde die Feuerwehr Laichingen zu Hilfe gerufen.

Ein ebenfalls hinzugerufener Rettungsdienst untersuchte die unverletzte, aber unter Schock stehende Dame. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Für ihren Pkw wurde ein Abschleppservice gerufen. (AZ)