Polizeieinsatz mit SEK: Mann betritt Unterkunft mit Waffe und Militäruniform

Bewohner der Unterkunft dürfte das in Angst und Schrecken versetzt haben. Maskiert, mit einer Art Sturmgewehr und in Militäruniform will ein unbekannter Mann Ausweise sehen.

Ein Mann soll in Laichingen eine Gemeinschaftsunterkunft mit einem vermeintlichen Sturmgewehr und in einer Militäruniform betreten und dabei Ausweise von Bewohnern "kontrolliert" haben. Der zunächst unbekannte Mann konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Ein tatverdächtiger 53-Jähriger befindet sich jedoch mittlerweile im Ausland. Er aber habe den Vorfall eingeräumt und soll angegeben haben, dass er Bilder von sich in militärischer Bekleidung und Ausrüstung für Statusbilder habe anfertigen wollen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft soll der 53-Jähriger am Sonntag, 17. September, gegen 14 Uhr die Unterkunft betreten haben. Er habe dabei "taktische Ausrüstung" getragen, sei maskiert und mit einer Militäruniform bekleidet gewesen, heißt es. Bewaffnet soll er mit einer Art Sturmgewehr gewesen sein.

Furchteinflößender Auftritt in Laichingen: Maskierter Mann klopft an mehrere Zimmer

Wortlos soll er an mehrere Zimmer geklopft haben. In einem weiteren Zimmer soll er die Bewohner aufgefordert haben, ihre Ausweise zu zeigen. Nach der "Kontrolle" soll er die Ausweise zurückgegeben haben. Anschließend habe er das Gebäude verlassen, stieg in ein Auto und fuhr weg.

Die Bewohner hätten den Sachverhalt erst Tage später, am darauffolgenden Montagmittag der zuständigen Behörde mitgeteilt. Diese habe unverzüglich die Polizei informiert, die nach eigenen Angaben sofort umfangreiche Ermittlungen aufnahm. Im Raum stand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Ulm ermitteln einen 53-Jährigen aus dem Raum Laichingen

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei Ulm hätten auf die Spur eines 53-Jährigen aus dem Raum Laichingen geführt. Am Freitag, 22. September, sei die Wohnung des tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen mit türkischem Migrationshintergrund durchsucht worden. Zum Einsatz kam hier auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass der Mann auch über scharfe Schusswaffen verfügt.

Bei der Durchsuchung konnte der Mann nicht angetroffen werden, so die Ermittler. In seiner Wohnung aber sei eine militärische Uniform, militärische Ausrüstungsgegenstände und ein Plastiknachbau eines amerikanischen Sturmgewehrs gefunden worden. All jene Beweismittel wurden beschlagnahmt.

SEK-Einsatz der Polizei bei Laichingen: Keine Hinweise auf politisch motivierte Straftat oder Radikalisierung

Weitere Ermittlungen hätten sodann ergaben, dass sich der Mann derzeit im Ausland befindet. Zwischenzeitlich konnte laut Polizei mit dem 53-Jährigen dort Kontakt aufgenommen werden. Dieser soll den Sachverhalt eingeräumt und angegeben haben, dass er Bilder von sich in militärischer Bekleidung und Ausrüstung für Statusbilder habe anfertigen wollen. Er wolle sich nach seiner Rückkehr aus dem Ausland mit der Polizei in Verbindung setzen, heißt es.

Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat oder Radikalisierung seien nicht gegeben. Auch gebe es keine Hinweise, dass der Mann über echte Schusswaffen verfügt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet unter anderem wegen Nötigung in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Waffengesetz. (AZ)