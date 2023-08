Schwester fast bewusstlos gewürgt: Mann nach wenigen Tagen wieder in Haft

Erst vor wenigen Tagen hat der 48-Jährige das Gefängnis verlassen, jetzt sitzt er wieder in Haft. Er soll seine Schwester brutal gewürgt und ihr mit dem Tode gedroht haben.

Ein 48-Jähriger soll am Montag seine Schwester in Laichingen so fest gewürgt haben, dass die 51-Jährige beinahe bewusstlos wurde. Zudem soll der Mann ihr mit dem Tode gedroht haben. Vor wenigen Tagen erst war er aus dem Gefängnis entlassen worden, nun sitzt er erneut in Untersuchungshaft.

Seit seiner Haftentlassung lebte der Mann nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft bei seiner Schwester in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis. Seither soll es aber unter den Geschwistern vermehrt zu Streitigkeiten gekommen sein. Am Montagnachmittag soll der 48-Jährige bereits die 51-Jährige bedroht und ihr gegenüber auch handgreiflich geworden sein. Am Abend sei er in die Wohnung zurückgekehrt. Gegen 21.30 Uhr soll es dann laut der Schwester erneut zu einem solchen Angriff gekommen sein. Der 48-Jährige habe die Frau festgehalten und wohl beinahe bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, heißt es.

Schreie hätten Nachbarn darauf aufmerksam gemacht. Der Mann sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet. Dabei soll er Morddrohungen gegen die Schwester ausgesprochen haben. Erst danach sei es der 51-Jährigen gelungen, die Polizei zu verständigen. Die rückte sofort mit mehreren Streifen an und fahndete nach dem 48-Jährigen. Noch in derselben Nacht hätten ihn Polizeikräfte am Wohnort der Schwester in Laichingen vorläufig festnehmen können.

Sowohl die Frau, als auch ihr Bruder sollen zur Tatzeit alkoholisiert gewesen sen. Die 51-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Der 48-Jährige ist ohne festen Wohnsitz. Wegen eines anderen Gewaltdelikts soll er zuvor in Strafhaft gegessen haben. Wie lange, wird nicht mitgeteilt. Am Dienstag wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erließ. Der 48-Jährige mit italienischer Staatsangehörigkeit stehe unter dem dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung. Die Ermittlungen dauern an. (AZ/krom)