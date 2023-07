Traditionsreiches Textil-Unternehmen Pichler meldet erneut Insolvenz an

Das Traditionsunternehmen Pichler mit Sitz in Laichingen muss erneut Insolvenz anmelden. Wie wirkt sich das auf Kunden und Beschäftigte aus?

Das Textil-Unternehmen Hermann Pichler mit Sitz in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) hat erneut Insolvenz beantragt. Das teilt die Kanzlei "dmp solutions" des vorläufigen Insolvenzverwalters Tobias Sorg am Donnerstag mit. Sorg wird den Geschäftsbetrieb gemeinsam mit der Geschäftsführung vorerst uneingeschränkt fortführen.

Die Hermann Pichler GmbH & Co. KG aus Laichingen kann auf eine 150-jährige Tradition in der Herstellung hochqualitativer Tischwäsche zurückblicken. Die Textilbranche in Deutschland sei aber seit Jahren unter massiven Druck. Bereits 2001 musste das Traditionsunternehmen Insolvenzantrag stellen, konnte sich über einen Insolvenzplan sanieren und neu aufstellen.

Pichler in Laichingen insolvent: Joseanne Nusser hatte vor zwei Jahren übernommen

Im Wege der Unternehmensnachfolge übernahm Joseanne Nusser vor rund zwei Jahren die Mehrheit am Laichinger Unternehmen. Mit dem Ziel, die Tradition der Firma fortzuführen und gleichzeitig fit für das stark gewandelte Branchenumfeld zu machen, sei die Restrukturierung des Unternehmens vorangetrieben worden.

Die externen Einflüsse der vergangenen Jahre, wie die Pandemie und jüngst die, durch den russischen Angriffskrieg ausgelöste, Energiekrise wären zu den an für sich schon starken Herausforderungen der Textilbranche erschwerend hinzugekommen. "Wir sehen die Insolvenz als große Chance, die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen noch schneller voranzutreiben und das Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen", wird die Geschäftsführerin Joseanne Nusser in der Mitteilung zitiert.

So schätzt Insolvenzverwalter Sorg die Lage bei Pichler in Laichingen ein

Insolvenzverwalter Sorg verschafft sich derzeit gemeinsam mit seinem Team einen Überblick vor Ort. Dabei will er auch Sanierungschancen ausloten. "Die positive Resonanz der Kunden und Lieferanten stimmen mich optimistisch. Das Team um die Geschäftsführerin Joseanne Nusser ist hoch motiviert, so dass wir aktuell davon ausgehen, dass wir die kommenden Wochen produktiv nutzen werden, um gemeinsam mit der Geschäftsführung ein nachhaltiges Sanierungskonzept zu erarbeiten", so Sorg.

Für Kunden soll die Insolvenz kaum Auswirkungen haben, heißt es. "Wir sind lieferfähig und der Versand der erteilten Aufträge läuft uneingeschränkt weiter. Auch die Auslieferung der Saisonkollektion wird planmäßig starten", so Nusser. An der Kollektion für das Frühjahr und Sommer 2024 werde mit Hochdruck weitergearbeitet. Die Neuheiten sollen wie gewohnt Ende September gestellt werden.

Die Löhne der 30 in Laichingen beschäftigten Mitarbeiter seien während der vorläufigen Insolvenz über das Insolvenzgeld gesichert. Die ausländischen Tochtergesellschaften und Beteiligungen des Unternehmens seien von der Insolvenz nicht betroffen, heißt es. (AZ)