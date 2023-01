Laichingen/Ulm

vor 36 Min.

Anklage wegen Mordes: Dieses Tötungsdelikt war bislang völlig unbekannt

Vor dem Landgericht Ulm startet bald ein Mord-Prozess. Die Tat im Juni 2022 in Laichingen war bislang in der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Plus Ein Paar soll im Juni 2022 einen 31-Jährigen in Laichingen getötet haben. Öffentlich bekannt war der Fall bislang nicht. Doch bald startet der Mordprozess in Ulm.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Die Schilderungen der Tat klingen grausam. Umso verwunderlicher, dass sie bislang nicht bekannt waren. Eine 27-Jährige soll erst vor wenigen Monaten in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) zusammen mit ihrem 24-jährigen Lebensgefährten ihren Ex-Freund geschlagen, gefesselt und am Ende sogar getötet haben. Schon bald müssen sie sich deshalb vor dem Landgericht Ulm unter anderem wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Mordes verantworten.

