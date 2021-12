Laichingen

vor 32 Min.

Unfall ohne Helm: 94-jähriger Radfahrer muss schwerverletzt in Klinik

In Laichingen stürzte ein 94-jähriger Radfahrer. Einen Helm soll er nicht getragen haben. Mit schweren Verletzungen, auch am Kopf, kam er in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall am Montag in Laichingen ist ein 94 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden, auch am Kopf. Laut Polizei trug er keinen Helm. Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Hauptstraße. Der 94-Jährige fuhr von der Weiten Straße in die Hauptstraße. Dort wollte er offenbar mit seinem Fahrrad die Straße überqueren. Zeugen berichteten später der Polizei, der Senior habe sich nicht umgeschaut, ob ein Fahrzeug kommt. Prompt prallte er in die Seite eines Autos, das in diesem Augenblick vorbeifuhr. Der Senior stürzte und erlitt schwere Verletzungen, auch am Kopf. Einen Helm hatte er laut Polizei nicht auf. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. (AZ)

