Kurioser Vorfall auf der Alb: Männer wollen in Windrad einbrechen

Zwei bislang Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, in ein Windrad auf der Laichinger Alb einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall kurz vor 3 Uhr. Ein Mitarbeiter konnte über die Videoüberwachung erkennen, dass zwei Unbekannte versuchten, die Tür eines Windrads aufzubrechen. Als der 32-Jährige die Männer über die Anlage ansprach, flüchteten sie. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die Schadenshöhe an der Tür des Windrads muss noch ermittelt werden. (AZ)

