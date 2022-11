Zwei Schwerverletzte bei B28-Unfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der B28 kommt es an einer Stopp-Stelle zu einem folgenschweren Zusammenprall zweier Autos. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B28 bei Laichingen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Autofahrer an einer Stoppstelle wohl ein anderes Auto übersehen. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 13 Uhr fuhr ein 54-Jähriger in einem Nissan aus Suppingen kommend in Richtung B28. An der Kreuzung zur B28 hielt er am dortigen Stopp-Schild zunächst an. Als er dann wieder losfuhr, übersah er anscheinend einen aus Richtung Laichingen kommenden 44-Jährigen in einem VW.

B28-Unfall bei Laichingen-Suppingen: Schwerverletzte kommen in Klinik

Der VW prallte in die linke Seite des Nissans. Der Fahrer des VW und sein 52-jähriger Beifahrer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in Kliniken. Hierfür kam auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle.

Die Verkehrspolizei nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Nissan auf 10.000 Euro, am VW auf 20.000 Euro. Die Feuerwehren aus Laichingen und Suppingen sicherten und räumten die Unfallstelle. Abschlepper bargen beide Autos.

Mehrere schwerere Unfälle jüngst auf der B28 bei Laichingen-Suppingen

Erst vergangene Woche war eine 25-Jährige bei einem Unfall auf der B28 zwischen Suppingen und Feldstetten verunglückt. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen, nachdem ihr Auto gegen einen Baum geprallt war.

Ende Oktober starben zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der B28 bei Laichingen-Suppingen. Ein Autofahrer war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem anderen Wagen kollidiert. Beide Männer am Steuer im Alter von 62 und 43 Jahren kamen ums Leben. (AZ)