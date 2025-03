Landkäserei Herzog erweitert für die eigene Zukunft

„Ein Unternehmen braucht betriebliche Entwicklung“, sagt Walter Herzog, Geschäftsführer der Landkäserei Herzog. „Das ist bei uns, einem kleinen mittelständischen Unternehmen so, aber auch bei unseren Lieferanten.“ Die seit 2019 existierenden Pläne für eine Erweiterung des Familienunternehmens am Standort in Schießen werden nun in die Tat umgesetzt. Die Produktions- und Lagerflächen sollen auf eine Größe von 5000 Quadratmeter wachsen – was einer Verdoppelung der bisherigen Fläche entspricht. Baubeginn wird 2026 sein.

