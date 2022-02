Nutzlos und unsicher? Digitalisierungspläne frustrieren Ärzte im Kreis Neu-Ulm

Plus Ein Arzt fürchtet wegen der Telematik den bundesweiten "Exodus" für Arztpraxen. Im Kreis Neu-Ulm droht das wohl nicht. Ärger und Zukunftssorgen gibt es dennoch.

Am Montag hat eine Vertreterin der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns im Petitionsausschuss des Bundestags vorgesprochen. Über ihr Anliegen ist noch nicht entschieden. Doch wenn es so weit ist, dürften auch Ärztinnen und Ärzte aus dem Kreis Neu-Ulm genau hinhören. Sie fühlen sich gegängelt und kritisieren vorgeschriebene Veränderungen, von denen weder die Behandelten noch die Ärzteschaft profitiere. Hat der Frust Folgen?