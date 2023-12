Landkreis Neu-Ulm/Augsburg

Jäger klagt gegen Freistaat: Wie sicher müssen Probeschüsse sein?

Plus Weil seine Schüsse eine Halle getroffen haben sollen, verliert ein Jäger aus dem Kreis Neu-Ulm seinen Jagdschein. Dagegen klagt er. Wie es in seinem Fall weitergeht.

Formell ging es am Donnerstag vor dem Augsburger Verwaltungsgericht nur um eine entzogene Waffenbesitzkarte und einen nicht neu ausgestellten Jagdschein. Darüber hinaus ging es bei dem Fall aber um mehr. Um die Frage etwa, ab wann Jägerinnen oder Jäger aus Sicht der Behörden nicht mehr als zuverlässig gelten. Und darum, wie lange diese Einschätzung anhält.

Aber von vorn. Die Ereignisse in einem Revier nahe der Landkreisgrenze von Neu-Ulm und Günzburg, die dazu führten, dass ein Jäger aus dem Landkreis Neu-Ulm den Freistaat Bayern verklagte, sind mittlerweile mehr als drei Jahre her. Und darüber, was sich genau an diesem Tag abgespielt hat, gibt es mehrere Sichtweisen. Fest steht, dass der Jäger aus Elchingen auf einem Feld von einem Hochsitz aus drei Probeschüsse auf Zielscheiben abfeuerte, zwei verfehlte er. Für ihn ist aber vor allem eines unklar: Wie sollen die zwei Fehlschüsse am Ende in der mehrere hundert Meter entfernten Gewerbehalle gelandet sein? Der 52-Jährige bestritt nicht, dass es die Schüsse gab und auch nicht, dass er bei zwei der drei Probeschüsse die Ziele verfehlte. Die hatte der Jäger abgegeben, um sicherzugehen, dass sich an seinem Gewehr nichts verstellt hat, nachdem es heruntergefallen war.

