Radfahrer nach Unfall in Ebersbach lebensgefährlich verletzt

Weil er wohl von der Sonne geblendet wurde, hat ein Autofahrer den Mann auf dem Fahrrad übersehen. Der 70-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ein Fahrradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall in Ebersbach an der Fils im Landkreis Göppingen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der 70-Jährige sei am Mittwoch von einem Autofahrer übersehen worden, weil der 44-Jährige am Steuer vermutlich von der Sonne geblendet worden sei, teilte die Polizei mit.

Gegen 14.45 Uhr fuhr der 44-Jährige mit seinem Audi in der Fabrikstraße. Er wollte nach rechts in die Leinetalstraße abbiegen. Da er die Vorfahrt zu achten hatte, hielt er wohl an. Dabei wurde er wohl durch die Sonne geblendet und übersah den von links kommenden 70-Jährigen mit seinem Fahrrad.

Beim Losfahren prallte er gegen den Radfahrer. Dieser stürzte auf die Straße, wo er bewusstlos liegen blieb. Mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen kam der 70-Jährige in ein Krankenhaus. (AZ)