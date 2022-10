SEK-Einsatz: Sohn lässt Helfer nach Notruf nicht ins Haus - Vater tot

Ein Mann wählt für seinen Vater den Notruf, lässt Rettungskräfte aber nicht ins Haus und verbarrikadiert sich. Das SEK der Polizei findet später den 97-Jährigen tot auf.

In einem Haus, zu dem sich die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) Zutritt verschaffen musste, ist ein 97-Jähriger tot aufgefunden worden. Ermittler wollen nun herausfinden, ob der Sohn für den Tod seines Vaters verantwortlich ist. Der Mann soll zuvor für seinen Vater Rettungskräfte gerufen haben, denen dann aber über Stunden den Zugang zum Haus verwehrt haben.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich am Donnerstag gegen 5 Uhr ein Anrufer beim Rettungsdienst gemeldet. Er habe mitgeteilt, dass sein 97-jähriger Vater wegen eines medizinischen Notfalls Hilfe braucht. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes hätten anschließend die Polizei um Unterstützung gebeten. Bereits in der Vergangenheit hätten sie Schwierigkeiten mit jenen Personen gehabt.

SEK-Einsatz der Polizei im Kreis Göppingen: Mann verbarrikadiert sich im Haus

Als die Rettungskräfte und die Polizei am Haus ankamen und zu dem 97-Jährigen wollten, soll der Anrufer sie aber nicht hereingelassen haben. Stattdessen soll er sich im Gebäude verbarrikadiert haben.

Eine Richterin habe daher das Betreten des Gebäudes genehmigen müssen. Um in das Haus zu kommen, habe die Polizei zudem Unterstützung durch das SEK angefordert. Kräfte dieser Spezialeinheit seien gegen 9 Uhr ohne Gegenwehr in das Haus gelangt und hätten den 97-Jährigen in einem Rollstuhl vorgefunden.

Eine Notärztin, die vor Ort war, konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei will nun nach eigenen Angaben ermitteln, ob der Anrufer Verantwortung für den Tod des 97-Jährigen trägt. Der Tote soll deswegen obduziert werden. Nähere Angaben zum Wohnort und den Beteiligten machten die Behörden nicht. (AZ/dpa)