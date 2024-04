Landkreis Neu-Ulm

vor 50 Min.

Abtreibungsparagraf 218: Donum Vitae fürchtet Einbruch bei Beratungen

Ein Expertengremium will dafür sorgen, dass Abtreibung in Deutschland grundsätzlich nicht mehr strafbar ist. Doch das Thema ist hochumstritten. Jetzt hat sich Donum Vitae zu Wort gemeldet.

Plus Sollte der Abtreibungsparagraf in seiner aktuellen Form gestrichen werden, lassen sich vermutlich weniger Frauen vor einem Abbruch beraten. Das fürchtet der Verein Donum Vitae in Neu-Ulm.

Von Ronald Hinzpeter

In dieser an Konflikten nicht gerade armen Zeit droht ein neuer gesellschaftlicher Großkonflikt über den Abtreibungsparagrafen 218. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfiehlt, den Abbruch in der Frühphase der Schwangerschaft zu legalisieren. Die Frauen in der Neu-Ulmer Beratungsstelle von Donum Vitae halten wenig von einem solchen Vorhaben. Sie fürchten vielmehr, dass sich für die Betroffenen einiges verschlechtert.

Der jetzige Abtreibungsparagraf 218 ist ein jahrzehntealter Kompromiss

Die aktuelle Regelung der Paragrafen 218 und 219 geht auf einen politischen Kompromiss aus dem Jahre 1995 zurück, wonach ein Schwangerschaftsabbruch zwar grundsätzlich gesetzeswidrig, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei ist. Dazu gehört unter anderem, dass sich Frauen mindestens drei Tage vor dem Eingriff beraten lassen müssen. Eine der stattlich anerkannten Stellen für die sogenannte Konfliktberatung ist Donum Vitae. Der Verein mit 70 Standorten in Bayern betreibt seine Neu-Ulmer Niederlassung seit Anfang des Jahres 2001. Sie ist zuständig für die beide Kreise Neu-Ulm und Günzburg. Im vergangenen Jahr haben dort 1437 Menschen einen Beratungstermin wahrgenommen. Dabei ging es, wie die Jahresstatistik ausweist, mitnichten ausschließlich um eine mögliche Abtreibung, denn zum breit gestreuten Angebot gehören auch eine allgemeine Schwangerenberatung, dorthin können sich ebenso Frauen wenden, denen ein Kinderwunsch versagt blieb, die eine Fehlgeburt hatten oder sich allgemein Rat zur Familienplanung oder bei Partnerschaftsproblemen holen wollen. Auch Männer bekommen dort Termine.

