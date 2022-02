Landkreis Neu-Ulm

vor 32 Min.

Helfen die Lockerungen der Corona-Regeln der Neu-Ulmer Kultur?

Die Ratiopharm-Arena ist in Neu-Ulm der Ort für die Kultur im Großformat. Aber der Konzertbetrieb liegt schon lange auf Eis.

Plus Bayern hat die Regeln gelockert: Theater und Bühnen können Publikumsränge wieder bis zu 75 Prozent füllen. Was halten die Betroffenen in der Szene davon?

Von Veronika Lintner

Die Corona-Inzidenzen bleiben hoch, Omikron geht um - aber die Regeln ändern sich: Lange durfte in Bayern bei Kulturveranstaltungen höchstens ein Viertel der Publikumsplätze besetzt werden. Aber seit vergangener Woche gilt eine neue Grenze, die diesen Wert verdreifacht - maximale Auslastung: 75 Prozent. Die übrigen Regeln bleiben, 2G-Plus gilt beim Zugang, FFP2-Maske ist immer noch Pflicht. Ist das ein Schritt in die Normalität? Kommt die Lockerung zur richtigen Zeit? Nachgefragt bei einer großen und einer kleinen Kulturstätte.

