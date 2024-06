Abrechnungsbetrug: Hausarzt aus dem Landkreis Neu-Ulm verurteilt

Plus Ein Mediziner macht sich verdächtig, weil er sehr viele lange Gespräche mit Patienten abrechnet. Jetzt muss er sich vor dem Schöffengericht Neu-Ulm verantworten.

An einem hatte das Gericht keinen Zweifel: "Dass Sie ein einfühlsamer, guter Arzt sind." Doch das nutzte dem 51 Jahre alten Mediziner nicht viel. Weil er über einen längeren Zeitraum Behandlungsleistungen unkorrekt abgerechnet hatte, verurteilte ihn das Schöffengericht Neu-Ulm am Mittwoch wegen gewerbsmäßigen Betrugs und Urkundenfälschung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten.

Warum hatte der erfahrene Hausarzt das getan? Das wurde im Prozess nicht so recht klar. Dass er sich strafbar gemacht hatte, stand hingegen außer Zweifel, denn über seinen Anwalt Stefan Mittelbach ließ er ein umfassendes Geständnis ablegen. Einen Hinweis auf seine Motive hatte es im Zuge der umfangreichen Ermittlungen allerdings gegeben: Eine Zeugin, die sich mit seinen Abrechnungen befasst hatte, schätzte, der Mann sei überfordert gewesen. Kein Wunder, hatte er doch innerhalb von kurzer Zeit im Landkreis Neu-Ulm vier Hausarztpraxen übernommen.