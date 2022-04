Achtung, Autofahrer: Hier sind im Kreis Neu-Ulm wieder Kröten unterwegs

Plus Viele Amphibien gehen jetzt auf Wanderschaft und überqueren Straßen. Auf einigen Strecken im Landkreis Neu-Ulm ist besondere Vorsicht geboten.

Auch wenn es derzeit wieder winterlich kalt geworden ist: Die zuletzt milden Temperaturen mit viel Sonnenschein ließen in den vergangenen Tagen die eingefrorenen Lebensgeister erwachen. Kröten, Frösche und Molche gehen auf Wanderschaft. Im Landkreis Neu-Ulm wurden deshalb Schutzzäune angebracht. Die Kreisgruppe Neu-Ulm des BUND Naturschutz gibt Tipps, die vor allem Autofahrerinnen und Autofahrer beachten sollten, um das Leben der Amphibien zu retten.