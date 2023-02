Achtung, Fasching! Hier sind im Landkreis Neu-Ulm bald Straßen gesperrt

Im Landkreis Neu-Ulm stehen demnächst mehrere Faschingsveranstaltungen an. Hier ein Überblick, wo wann welche Straßen in welchem Ort gesperrt sind und wie umgeleitet wird.

Die heiße Phase der närrischen Zeit steht an und auch im Landkreis Neu-Ulm häufen sich nun die Faschingsveranstaltungen. Damit das bunte und fröhliche Treiben sicher vonstattengehen kann, kommt es mancherorts zu Straßensperrungen. Nicht alle sind dem Neu-Ulmer Landratsamt bekannt. Der Kreisverwaltung gemeldet werden ausschließlich Sperrungen größerer Kreis- und Landesstraßen. Doch auch die wird es geben – hier eine Auflistung der bislang bekannten:

Rathaussturm in Altenstadt: Diese Straßen sind gesperrt

Aufgrund des Rathaussturms im Rahmen der Faschingszeit kommt es am Samstag, 11. Februar, zu Sperrungen in Altenstadt. So ist die Hindenburgstraße im Abschnitt von der Memminger Straße zum Gartenweg von 18.30 bis 20 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt von der Memminger Straße über Schillerstraße und Bahnhofstraße sowie umgekehrt.

Wildes Faschingstreiben in Weißenhorn: Diese Straßen sind hier gesperrt

Am "Gumpigen Donnerstag", 16. Februar, herrscht närrisches Treiben in Weißenhorn. Von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Freitagmorgen (17. Februar), 5 Uhr, sind folgende Straßen gesperrt:

lllerberger Straße zwischen Herzog-Ludwig-Straße und Kreisverkehr am Hauptplatz

und Kreisverkehr am Hauptplatz Hauptplatz selbst

Memminger Straße bis Einmündung Schulstraße/ Bleichstraße .

Eine Umleitung erfolgt über die Staatsstraße 2019 – Herzog-Georg-Straße (St 2019) – Ulmer Straße (Staatsstraße 2020) – Kaiser-Karl-Straße – und umgekehrt.

Faschingsumzug in Nersingen-Straßen: Diese Straßen sind am Rußigen Freitag, 17. Februar, gesperrt

Am Freitag, 17. Februar, ziehen Närrinnen und Narren durch Nersingen-Straß. Auch hier kommt es deshalb zu Verkehrsbehinderungen. Der Umzug stellt sich ab 14.30 Uhr auf und zieht von 15 bis 17 Uhr durch folgende Straßen:

Dachsweg

Gartenweg

Hirschstraße

llgstraße

Silheimer Straße/ Staatsstraße 2021

2021 Klassenhartweg

Straße "Am Krautgarten" (Querung des Kapellenweges)

"An der Schafweide"

Rothtalstraße (Kreisverkehr)

Römerstraße

Hauptstraße

Bühler Weg

Weg Sportweg (bis in Höhe Anwesen Hausnummer 15).

Der Verkehr durch Nersingen-Straß wird während des Faschingsumzuges von der Feuerwehr aufgehalten. Das heißt, die Feuerwehr sichert die jeweiligen Straßen in Etappen, bis der Umzug vorbeigezogen ist, und gibt diese dann wieder frei. Die Sperrung der Staatsstraße (Dauer circa 15 Minuten) wird mit Verlassen des Umzuges ebenfalls wieder aufgehoben.

Straßensperrungen wegen Faschingsumzug in Pfaffenhofen am Faschingssonntag, 19. Februar

Am Faschingssonntag, 19. Februar, kommt es in Pfaffenhofen aufgrund eines Faschingsumzuges von 13.30 bis 16 Uhr zu Straßensperrungen. Nach der Aufstellung der Teilnehmer ziehen diese ab 14 Uhr durch Pfaffenhofen. Betroffen sind folgende Straßen:

Hauptstraße (Staatstraße 2020),

die Herrmann-Köhl-Straße ( Kreisstraße NU 3),

( NU 3), Marienfriedstraße,

Kapellenweg und

Rathausparkplatz.

Straßen in Pfafffenhofen gesperrt: So wird der Verkehr umgeleitet

Der Verkehr aus Richtung Weißenhorn nach Holzschwang wird umgeleitet über die Staatsstraße 2020, Erbishofener Straße, Volkertshofener Straße, Straße Espach, Holzschwanger Straße zur Kreisstraße NU3 und umgekehrt.

Von Nersingen beziehungsweise Kissendorf in Richtung Weißenhorn wird über die Staatsstraßen 2020 und 2021 sowie den Kreisverkehr in Höhe des Ortsteils Roth zur Pfaffenhofener Straße, Holzschwanger Straße, Straße Espach, Volkertshofener Straße, Erbishofener Straße zur Staatsstraße 2020 und umgekehrt umgeleitet.

Von Beuren nach Weißenhorn ist ab Brunnenweg (Kreisstraße NU 10) über Niederhausen/Oberhausen, die Staatsstraße 2022 und umgekehrt eine Umleitung eingerichtet. Der Verkehr von Beuren nach Holzschwang/ Holzheim/Kissendorf und Nersingen wird über Kolpingstraße, Fichtenweg, Lindenstraße, Hauptstraße und umgekehrt umgeleitet. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Auch bei Ihnen im Ort wird aufgrund einer Faschingsveranstaltung eine wichtige Straße für den Verkehr gesperrt, aber sie findet sich noch nicht in dieser Liste? Dann teilen Sie es uns mit per E-Mail an redaktion@nuz.de – vielen Dank für Ihre Mithilfe!