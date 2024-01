Landkreis Neu-Ulm

17:11 Uhr

Ärger über Schulbusverkehr dauert an: Wie konnte es dazu kommen?

Plus Als "so schlimm wie noch nie" bezeichnen Schulleiterinnen das Bus-Chaos im Kreis Neu-Ulm. Sie hoffen beim Treffen im Landratsamt auch auf "Transparenz".

Von Michael Kroha

Dass da mit dem Fahrplanwechsel und der Kommunikation drumherum ganz offensichtlich etwas gehörig schiefgelaufen ist, hat das Neu-Ulmer Landratsamt zwischenzeitlich eingeräumt. Am Freitag erfolgte eine Entschuldigung per Pressemitteilung. Insbesondere Eltern betroffener Schulkinder hatten sich zuvor beschwert und beschweren sich zum Teil immer noch massiv. Fragen sind in der Sache weiter offen, das zeigt eine Abfrage von betroffenen Schulen im Kreis Neu-Ulm. Dort werden die Auswirkungen als "so schlimm wie noch nie" bezeichnet. Bei der Aufarbeitung helfen soll ein Treffen an diesem Dienstag.

Seit gut zehn Jahren schon ist Silvia Janjanin Rektorin an der Grundschule Weißenhorn-Süd. Doch ein derartiges Chaos beim Busverkehr wie dieses habe sie noch nicht erlebt. Schülerinnen und Schüler kämen zu spät, Busse würden Haltestellen nicht anfahren, weil sie schon zu voll sind, oder einfach komplett auslassen. Dazu lange Wartezeiten für Anschlüsse. Es besteht "erheblicher Nachbesserungsbedarf", sagt Janjanin.

