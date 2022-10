Landkreis Neu-Ulm

vor 37 Min.

"Akuter Handlungsbedarf": Hier gibt es bald eine zentrale Pflegeberatung

In der Bahnhofstraße 39-41 in Neu-Ulm könnte der erste Pflegestützpunkt im Landkreis untergebracht werden.

Plus Einstimmig votieren die Mitglieder des Kreistags für die Gründung eines Pflegestützpunkts. Was Hilfsbedürftige und ihre Angehörigen erwarten können.

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Selten geht es bei einer weitreichenden Entscheidung so reibungslos vonstatten. Einhellig und innerhalb von 15 Minuten stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Soziales, Senioren, Familien, Jugend und Demografie am Mittwoch für die Gründung des ersten Pflegestützpunktes im Landkreis Neu-Ulm. Dieser soll nun so rasch wie möglich umgesetzt werden, wenn es nach dem Willen der Kreistagsmitglieder geht.

