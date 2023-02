Alle Fotos und Videos: So schön ist der Fasching 2023 im Landkreis Neu-Ulm

Der Fasching 2023 erreicht im Landkreis Neu-Ulm seinen Höhepunkt. Kräftig gefeiert wurde am Gumpigen Donnerstag, aber nicht nur. Alle Fotos und Videos im Überblick.

Der Gumpige Donnerstag ist schon vorbei, die diesjährige Faschingssaison im Landkreis Neu-Ulm erreicht ihren Höhenpunkt. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist Freude über das bunte Treiben in der fünften Jahreszeit besonders groß. Das zeigen die Fotos und Videos der einzelnen Veranstaltungen im Landkreis Neu-Ulm. Hier finden Sie noch einmal alle Bildaufnahmen unserer Redaktion im Überblick:

Die Fotos vom Gumpigen Donnerstag in der Weißenhorner Altstadt

Ausgelassene Stimmung in Weißenhorn zum Höhepunkt der närrischen Tage: In der Stadt machten Kostümierte am Gumpigen Donnerstag traditionell die Nacht zum Tag. Rund um die Innenstadt, in Bars und Gaststätten, in der Stadthalle, bei der Feuerwehr und großen Party in der Altstadt ging es heiß her.

76 Bilder Die Fotos vom Gumpigen Donnerstag 2023 in der Weißenhorner Altstadt Foto: Alexander Kaya

Der Rathaussturm 2023 in Nersingen in Bildern

Widerstand war zwecklos: Die Närrinnen und Narren haben jetzt in Nersingen das Sagen. Hier sind die Bilder vom Rathaussturm 2023.

26 Bilder Die Narren haben jetzt das Sagen: Rathaussturm Nersingen 2023 in Bildern Foto: Felix Oechsler

Fasching in Pfaffenhofen: Die Fotos vom Rathaussturm 2023

Auch im Rathaus in Pfaffenhofen an der Roth haben die Narren am Gumpigen Donnerstag die Macht übernommen. Hier finden Sie die Fotos vom Rathaussturm.

19 Bilder In Pfaffenhofen regieren die Narren: Der Rathaussturm 2023 in Bildern Foto: Alexander Kaya

Die Fotos vom Rathaussturm 2023 in Senden

Los ging es am Gumpigen Donnerstag um 16.01 Uhr: Die Sendener Narren haben nun im Rathaus das Sagen.

17 Bilder Die Narren übernehmen die Macht: Die Fotos vom Rathaussturm 2023 in Senden Foto: Alexander Kaya

Der Gompige Donnerstag in Neu-Ulm: Die Fotos vom Rathaussturm in Neu-Ulm

Das Narrenkomitee Ulm/ Neu-Ulm hat am Gombigen Donnerstag zum Rathaussturm angesetzt. Katrin Albsteiger (Arielle) und Gunter Czisch (König Triton) waren im Duell um den Schlüssel gefragt. Hier unsere Fotos:

22 Bilder Rathaussturm in Neu-Ulm: Der Gombige Donnerstag in Bildern Foto: Oliver Helmstädter

Die Fotos vom Faschingsumzug 2023 in Altenstadt

Der Faschingsumzug 2023 zieht bei strahlendem Sonnenschein durch den Ort. Die schönsten Bilder vom närrischen Treiben in Altenstadt.

89 Bilder Ausgelassene Faschingsstimmung bei bestem Omzugswetter Foto: Zita Schmid

Die Bilder vom Faschingsumzug 2023 in Au

Nach zweijähriger Corona-Pause ziehen 95 Narrenzünfte durch Au und machen das Dorf mit dem Präsidentenpaar Selina und Manuel des Carneval Club Au zur Faschingshochburg.

71 Bilder In Au sind die Narren wieder außer Rand und Band Foto: Regina Langhans

50 Narrenzünfte beim Umzug der Illertaler Wasserbätscher

Mitte Januar haben die Narren in Illertissen ihr Regiment übernommen. Die schönsten Bilder vom Narrensprung der Wasserbätscher, finden Sie hier:

60 Bilder Illertaler Wasserbätscher eröffnen mit 50 Narrenzünften die Saison Foto: Regina Langhans

Begeisterte Narren bei der Prunksitzung in Oberelchingen

Bei der Prunksitzung der Greane Krapfa am vergangenen Wochenende im Konstantin-Vidal-Haus in Elchingen zeigten die Teilnehmenden ein Programm voller Humor und Kreativität. Hier sind die Bilder.

22 Bilder Begeisterte Närrinnen und Narren bei der Prunksitzung in Oberelchingen Foto: Dagmar Hub

Ulmzug 2023: Die schönsten Fotos vom Narrensprung

5000 Hästräger und um die 10.000 Besucher und Besucherinnen: In Ulm war Ende Januar wieder Ulmzug. Hier sind die Bilder.

51 Bilder Ulmzug 2023: Die schönsten Fotos vom Narrensprung Foto: Alexander Kaya

Jockele, hoi: Die Fotos der Prunksitzung 2023 der Pfuhler Seejockel

Jockele, hoi, Jockele, hoi, Jockele, hoi, hoi, hoi: In der Pfuhler Seehalle waren Ende Januar die Narren los. Die Faschingsgesellschaft der Seejockel zündete ein Programm, das es in sich hatte. Hier die Bilder der Prunksitzung 2023:

46 Bilder Jockele hoi: Die Fotos der Prunksitzung 2023 der Pfuhler Seejockel Foto: Stefan Kümmritz

Die Fotos der Prunksitzung der Büttelzunft in Nersingen

Ein kunterbuntes Programm war bei der Prunksitzung der Büttelzunft in Nersingen geboten. Hier sehen Sie die Bilder.