Landkreis Neu-Ulm

vor 18 Min.

Alles wird teurer - auch Unternehmen im Kreis Neu-Ulm bringt das in Not

Plus Nicht nur bei Möbel Inhofer werden weniger Sofas verkauft: Die Region ist mit vielen Krisen konfrontiert. Doch es gibt auch hoffnungsvolle Zeichen.

Von Oliver Helmstädter

Auf der Liste des Leidens stehen die Hotels und Restaurants im Kreis Neu-Ulm an erster Stelle. In keiner anderen Branche im Kreis Neu-Ulm entwickelt sich die Konjunktur derart schlecht: "Kein Wunder", sagt Oliver Stipar, der Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK). Denn jeder Haushalt stehe in Zeiten explodierender Kosten vor der Frage: "Wo gebe ich mein Geld aus?" Und an Besuchen in Gaststätten werde am meisten gespart.

