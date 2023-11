Landkreis Neu-Ulm

Am Weißenhorner Kreisel soll es nicht mehr rundgehen

Plus Der Weißenhorner Kreisverkehr gilt als überlastet. Nun soll eine Ampel her. Auch bei der Straße zwischen Tiefenbach und Gannertshofen gibt es einen Durchbruch.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn es um den Neubau oder die Sanierung von Straßen geht, ist die Situation manchmal ziemlich verfahren: Weil nötige Grundstücke fehlen, Politiker und Planer sich nicht einigen können, oder weil das Geld fehlt. Bei zwei Projekten, über die schon seit Jahren erfolglos diskutiert wurde, ist nun offenbar der Knoten geplatzt, wie sich jetzt in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Wirtschaft und Verkehr zeigte.

Der Kreisverkehr am westlichen Ortsrand von Weißenhorn etwa ist schon seit vielen Jahren morgens und abends ein Nadelöhr, an dem sich das Blech staut. Sämtliche Überlegungen, das Rondell zu ertüchtigen, also mit sogenannten Bypässen zu erweitern, sind bisher gescheitert. Ein wesentlicher Grund: die angrenzenden Verbrauchermärkte hätten einen Teil ihrer Grundstücke abtreten müssen, was sie jedoch nicht taten. Somit kam eine umfassende Erweiterung nicht mehr infrage. Eine kleine Lösung mit einer zusätzlichen Fahrbahn in Richtung Roggenburg hätte nach Einschätzung der Verkehrsexperten vom Staatlichen Bauamt nicht viel gebracht.

