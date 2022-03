Krieg in der Ukraine: Hier wird im Kreis Neu-Ulm für den Frieden gebetet

Der Krieg in der Ukraine bewegt die Menschen. Gläubige treffen sich nun zu Friedensgebeten.

Sie wollen für den Frieden in der Ukraine beten, doch aktuell sind so viele Hilfsaktionen für die Menschen in dem überfallenen Land sowie für Kriegsflüchtlinge zu koordinieren, dass die Kirchen in der Region zeitliche Probleme haben, gemeinsame Friedensgebete zu organisieren. Deshalb laufe gerade in diesem Bereich vieles spontan und örtlich ab, sagt Pfarrer Johannes Knöller von der Neu-Ulmer Petruskirche.

In Neu-Ulm sind am Donnerstag, 3. März um 19 Uhr Menschen aller Religionen und Konfessionen, die für den Frieden beten wollen, eingeladen, sich dazu auf der Donauinsel am Schwal zu versammeln. „Durch unsere wunderschöne Donau sind wir eng mit der Ukraine verbunden“, teilt Pfarrer Karl Klein von der Kirche St. Johann Baptist mit. Als Zeichen sollen Kerzen am Fluss entzündet werden, musikalisch begleitet wird das Friedensgebet von Raphael Steber (Saxofon). Klein bittet um Masken und Abstand.

Die Kirche in Reutti ist den ganzen Tag über für Gebete geöffnet

In Reutti ist die evangelische Kirche St. Margaretha jetzt jeden Tag ganztags geöffnet, sodass Menschen in die Stille kommen und ein Licht anzünden können. Zum Friedensgebet bittet Pfarrer Stefan Reichenbacher allabendlich um 18.55 Uhr. Zehn Minuten lang wird dabei die Vater-Unser-Glocke geläutet.

Auch in Illertissen und Altenstadt wird es ökumenische Friedensgebete geben – in Illertissen am 3. März um 20 Uhr in der Christuskirche, in Altenstadt am 6. März um 18 Uhr in der Kirche zum Guten Hirten. In Vöhringen hat Pfarrer Jochen Teuffel von der Martin-Luther-Kirche am 9. März um 19.30 Uhr einen Gebetstermin angesetzt.

Auf Ulmer Gebiet finden am Freitag, 4. März jeweils um 19 Uhr Friedensgebete in der Auferstehungskirche in Böfingen und in der Lukaskirche auf dem Eselsberg statt.