Angepasster Corona-Impfstoff wird ab Montag in Weißenhorn verabreicht

In Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm wird ab kommendem Montag der modifizierte Corona-Impfstoff in den Impfzentren verabreicht. Was Sie dazu wissen müssen.

Der neue Impfstoff gegen das Coronavirus kommt ab kommender Woche in der Region zum Einsatz. Im Impfzentrum des Landkreises Neu-Ulm in Weißenhorn, aber auch in den Impfzentren in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis wird das modifizierte Vakzin ab Montag, 12. September, verabreicht.

Wie die Neu-Ulmer Kreisverwaltung am Freitag mitteilt, ist der neue Impfstoff für Auffrischungsimpfungen ab zwölf Jahren zugelassen, also Dritt- und Viertimpfungen. Für Erst- und Zweitimpfungen gibt es keine Zulassung. Die bisher letzte Impfung muss mindestens drei Monate her sein. Die Ständige Impfkommission (Striko) empfiehlt aktuell allgemein für Auffrischungsimpfungen einen Abstand von sechs Monaten. Eine spezielle Empfehlung zu den angepassten Vakzinen steht noch aus.

Angepasster Corona-Impfstoff soll Impfschutz gegen Omikron-Varianten verbessern

Mit den modifzierten Präparaten soll der Impfschutz gegen die Omikron-Varianten verbessert werden. Weitere angepasste Impfstoffe sollen folgen. Sie sollen noch einmal besser auf die mittlerweile vorherrschenden Virusvarianten abgestimmt sein. Deren Zulassungen würden aber noch ausstehen.

Risikopatienten wird geraten, nicht unbedingt auf die ausstehenden Zulassungen zu warten, so Peter Czermak, der Ärztliche Leiter des Weißenhorner Impfzentrums. Personen, die aufgrund ihres Alters oder Immunsystems ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, sollten sich zeitnah boostern lassen. Die jetzt zugelassenen modifizierten Impfstoffe würden bereits "um ein Vielfaches besser" gegen die vorherrschenden Varianten schützen als die Vakzine, die bisher im Einsatz waren.

Die aktuellen Öffnungszeiten im Corona-Impfzentrum Weißenhorn

Das Impfzentrum in Weißenhorn in der Kammerlander Straße 1 ist geöffnet am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 18 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. In der Impfstelle in Neu-Ulm wird der neue Impfstoff zum ersten Mal am 2. Oktober zum Einsatz kommen. Dort in der Augsburger Straße 23-25 ist sonntags, alle drei Wochen jeweils von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Darüber hinaus finden im September wieder mobile Impfaktionen in verschiedenen Kommunen des Landkreises statt. Auch dort kann man sich das neue Vakzin im Impfbus verabreichen lassen. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Mitzubringen sind Impfausweis (falls vorhanden), Krankenversichertenkarte und Personalausweis.

Die Impfbus-Termine im Landkreis Neu-Ulm im September 2022

Altenstadt , Aldi , Marktplatz 1, 89281 Altenstadt : Dienstag, 13. September, von 14 bis 18 Uhr

, , Marktplatz 1, 89281 : Dienstag, 13. September, von 14 bis 18 Uhr
Oberroth, Feuerwehrhaus, Hauptstraße 39, 89294 Oberroth: Donnerstag, 15. September, von 14 bis 18 Uhr

, Feuerwehrhaus, Hauptstraße 39, 89294 : Donnerstag, 15. September, von 14 bis 18 Uhr
Neu-Ulm (Pfuhl), Seehalle, Holzstraße 39, 89233 Neu-Ulm: Dienstag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr

(Pfuhl), Seehalle, Holzstraße 39, 89233 : Dienstag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr
Nersingen, Rathaus, Rathausplatz 1, 89278 Nersingen: Donnerstag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr

, Rathaus, Rathausplatz 1, 89278 : Donnerstag, 22. September, von 14 bis 18 Uhr
Senden, Möbel Inhofer, Ulmer Straße 50, 89250 Senden: Dienstag, 27. September, von 14 bis 18 Uhr

Vöhringen, Hettstedter Platz 1, 89269 Vöhringen: Donnerstag, 29. September, von 14 bis 18 Uhr

Weitere Infos zum Thema Impfen und die Termine der mobilen Impfaktion im Landkreis Neu-Ulm für den Oktober 2022 finden Sie unter https://www.landkreis-nu.de/corona/Impfen (AZ)