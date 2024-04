Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Anklage nach Razzia: Arzt aus dem Kreis Neu-Ulm soll betrogen haben

Plus Ende 2022 stehen plötzlich Polizisten vor mehreren Praxen im Kreis Neu-Ulm. Jetzt sind die Ermittlungen gegen den Arzt abgeschlossen, der lebt nun in der Schweiz.

Von Michael Kroha

Die Razzia ist schon eine Weile her. Beschäftigte aber können sich noch gut an den Tag erinnern. Ende 2022 standen plötzlich und unangemeldet Polizisten vor verschiedenen Praxen im Landkreis Neu-Ulm. Ein in der Region praktizierender Arzt war in den Fokus von Spezialisten der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZGK) geraten. Inzwischen sind die Ermittlungen abgeschlossen, es wurde Anklage erhoben. Jener Hausarzt aber soll schon seit Januar quasi "Knall auf Fall" verschwunden sein, so erzählen es zumindest Angestellte. Doch die wundert mittlerweile ohnehin nichts mehr.

Als unsere Redaktion im Januar 2023 erstmals über den Polizeieinsatz am 8. November 2022 berichtete, hatte Oberstaatsanwalt Matthias Held bereits vorgewarnt: Mit einem Abschluss der Ermittlungen sei so schnell nicht zu rechnen. Seit Oktober 2021 gibt es bei der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg jene ZGK. Mit vereinten und darauf spezialisierten Kräften setzen sich dort mehr als ein Dutzend Staatsanwälte mit Delikten im gesamten Freistaat auseinander, die im Zusammenhang mit dem "durchaus komplizierten Abrechnungswesen" im Gesundheitsbereich stehen.

