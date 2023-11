Apotheker aus der Region klagen über Engpässe: "Es nervt einfach"

Plus Apotheker im Landkreis sind frustriert über den Medikamentenmangel. Wie sie den "Ausnahmezustand" meistern und was viele Patienten gar nicht wissen.

Telefonieren, improvisieren und wieder telefonieren: Die Suche nach Medikamenten ist für viele Apotheker aus der Region längst zum Alltag geworden. Wer mit ihnen spricht, hört von "miserablen Zuständen", einem "leer gefegten Markt" und "immenser Arbeit". Schon im vergangenen Winter herrschte teils großer Mangel, zum Beispiel bei Hustensaft für Kinder und Blutdruckmitteln. Auch derzeit sieht es nicht unbedingt so aus, als würde es im kommenden Winter reibungslos laufen, wie eine Umfrage bei Apothekern aus der Region zeigt.

Franziska Utzinger ist Apothekensprecherin in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu und betreibt selbst drei Apotheken. Sie berichtet: "Wir sind jetzt schon mitten drinnen im Medikamentenmangel und waren auch nie draußen." Im vergangenen Sommer habe sich die Medikamentenversorgung zwar etwas beruhigt, aber inzwischen gebe es wieder eine riesige Lücke bei Antibiotika, Blutdruck- und Cholesterinmitteln.