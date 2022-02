Landkreis Neu-Ulm

"Armutszeugnis": Schulleiter kritisiert Corona-Management im Kreis Neu-Ulm scharf

Ein Schulleiter aus dem Raum Neu-Ulm äußert heftige Kritik am Corona-Krisenmanagement im Landkreis Neu-Ulm.

Plus Das Gesundheitsamt scheint überfordert. Ein Schulleiter aus der Region spricht von "drastischem Versagen" und wirft die Frage auf: Gibt es überhaupt eine Führung?

Von Michael Kroha

Sie haben die Schnauze voll - und sagen sich jetzt: "#WirWerdenlaut". Unter diesem Hashtag wird dieser Tage ein offener Brief von bundesweit über 100 Schülervertretern im Netz geteilt. Gerichtet ist er unter anderem an Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger ( FDP) und an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD). Die Schülerinnen und Schüler werfen der Politik vor, sie im Stich zu lassen. "Der aktuelle Durchseuchungsplan ist unverantwortlich und unsolidarisch", heißt es darin. Von Schülervertretern aus der Region ist das Papier zwar nicht unterzeichnet. Kritik aus Reihen der hiesigen Bildungseinrichtungen wird aber auch hier laut. Ein Schulleiter aus dem Raum Neu-Ulm wählt drastische Worte, wenn es um das Corona-Krisenmanagement im Landkreis Neu-Ulm geht. Er spricht von einem "Armutszeugnis" und fragt sich: "Gibt es überhaupt eine Führung?"

