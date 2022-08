Atommüll-Endlager: Von guten und schlechten Nachrichten

Lokal Der Landkreis Neu-Ulm ist für ein Atommüll-Endlager wohl größtenteils nicht geeignet. Ist das eine gute Nachricht? Vielleicht. Doch es gibt auch eine schlechte.

Radioaktiver Abfall, für eine Million Jahre oder mehr tief unter der Erdoberfläche vergraben, nicht weit von der eigenen Haustür entfernt: eine Vorstellung, die vielen Menschen Sorgen bereitet. Ganz gleich, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen sein werden. Nun deuten erste Erkenntnisse darauf hin, dass es im Westen und Norden Bayerisch-Schwabens anders kommen wird. Eine gute Nachricht? Vielleicht – zumindest kann sie manchen Menschen Sorgen nehmen. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.