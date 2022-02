Landkreis Neu-Ulm

vor 58 Min.

Aus Platz zwei wird 82: Das sind die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis Neu-Ulm

Plus Wie hoch ist die Corona-Inzidenz in meinem Ort? Wie viele Intensivbetten sind frei? Die aktuellen Zahlen aus dem Kreis Neu-Ulm und der Region auf einen Blick.

Von Michael Kroha

Mit einer Corona-Inzidenz von 2691,3 lag der Landkreis Neu-Ulm vergangene Woche laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI) in ganz Deutschland noch auf Platz zwei. Für diesen Mittwoch, 23. Februar, vermeldete das RKI einen Wert von 1772,2. Bundesweit ergibt das nun Rang 82. 3116 neue Fälle kamen in der vergangenen Woche hinzu. Wie ist die derzeitige Lage auf den Intensivstationen? Wie hoch ist die Inzidenz in den Orten, wie im Umland und wie in den Altersgruppen? Alle Zahlen auf einen Blick.

