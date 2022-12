Auto überschlägt sich: Erster Schnee in der Region sorgt für Unfälle

Wintereinbruch im Landkreis Neu-Ulm: Mehrere Unfälle haben sich am Freitagmorgen ereignete. Ein Auto landete auf dem Dach. Eine erste Bilanz der Ereignisse.

Der erste Schnee ist da im Landkreis Neu-Ulm - und hat gleich für mehrere Unfälle am Freitagmorgen gesorgt. Besonders betroffen ist demnach der Bereich Elchingen und Neu-Ulm. Zu Verletzten ist der Polizei am Morgen zunächst nichts bekannt. Ein erster, grober Überblick.

Der Wintereinbruch sorgt am Badberg in Thalfingen für Chaos. Die Strecke dort wird von vielen Autofahrern morgens als Verbindung zum Beispiel aus östlicher Richtung nach Ulm genutzt. Ab circa 7 Uhr ging hier am steilen Berg mit seinen 18 Prozent Steigung nichts mehr. Und das, obwohl um 7 Uhr ein Streufahrzeug gefahren war.

Mehrere Autos bleiben am Badberg in Thalfingen hängen

Mehrere Fahrzeuge blieben hängen, nachdem ein Auto mit Anhänger nicht mehr weiterkam. Die Feuerwehr musste die Strecke am Berg in beide Richtungen sperren. Betroffen war auch ein Notarztfahrzeug mit Blaulicht, das hangaufwärts fahren musste.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam es in der Badbergstraße gegen 7.55 Uhr zu einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Autos. Von Verletzten ist hier bislang nichts bekannt.

Unfall bei Burlafingen: Auto kommt der Straße ab und landet auf dem Dach

Im Neu-Ulmer Stadtteil Burlafingen ist laut Polizei aufgrund von Glätte ein Auto auf dem Dach im Graben gelandet. Auch hier ist bislang nichts zu Verletzten bekannt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr in der Maybachstraße.

Auf der A8 nahe der Anschlussstelle Oberelchingen war gegen 8 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart ein Auto in den Graben gerutscht. Zu einer Sperrung sei es laut Polizei nicht gekommen.

Der südliche Landkreis Neu-Ulm auch im Raum Illertissen und Weißenhorn blieb laut Polizei weitestgehend verschont. Hier sind bislang keine Unfälle aufgrund von Schnee oder Glätte bekannt.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.