Bahntrasse Ulm – Augsburg: Plötzlich ist der Tunnel aus den Plänen verschwunden

Plus Die Bürgerinitiative "Bischt" ärgert sich über einen Planungsfehler der Bahn. Dabei geht es um die mögliche Trassenvariante durch Burlafingen.

Mit dem Ausbau der Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg steht der Region ein Jahrhundertprojekt bevor. Um die schnellste, wirtschaftlichste und eine zudem ökologisch vertretbare Streckenführung zu ermitteln, arbeitet die Bahn an verschiedenen Varianten. Zuletzt haben sich mehrere Initiativen zusammengeschlossen, um die Interessen der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner sowie den Landschafts- und Naturschutz zu verteidigen, auch im Landkreis Neu-Ulm. Gegen den Ausbau der Bahnstrecke wollen sich die Mitglieder der in Nersingen gegründeten Bürgerinitiative Schwabentrasse (Bischt) grundsätzlich nicht aussprechen. Jüngst sorgte jedoch ein Planungsfehler der Bahn für Verärgerung bei den Mitgliedern.