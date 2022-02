Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Bald können Schüler und Azubis auf das 365-Euro-Ticket abfahren

Plus Weil der Verkehrsverbund Ding über die Landesgrenze reicht, hat es etwas länger gedauert mit der günstigen Jahreskarte. Nun sind offenbar (fast) alle Unklarheiten beseitigt.

Von Ronald Hinzpeter

In anderen Verkehrsverbünden gibt es das längst: das 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende. In diesem Jahr soll es auch im Großraum Ulm/ Neu-Ulm so weit sein. Allerdings müssen dafür noch einige Vorarbeiten getroffen werden, denn es sind schließlich zwei Bundesländer betroffen. Und da gelten unterschiedliche Regeln, auch was die Nutzung des Tickets betrifft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen