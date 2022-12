Landkreis Neu-Ulm

Bald wird nicht mehr jede Gemeinde im Landkreis einen Hausarzt haben

Plus Eigentlich ist der Kreis Neu-Ulm mit Medizinern gut versorgt. Doch das wird sich bald ändern. Nun sind Lösungen gefragt. Der Landrat hadert mit der Gesundheitspolitik.

Von Ronald Hinzpeter

Ist der Hausarzt tatsächlich ein aussterbender Berufsstand? In nicht wenigen ländlichen Gegenden Deutschlands fühlt sich das so an. Auch im Landkreis Neu-Ulm? Jein. Zumindest nach den offiziellen Zahlen gibt es hier nicht zu wenige Ärzte, in manchen Fachbereichen sogar zu viele. Doch das kann sich sehr schnell ändern, wie jetzt in der jüngsten Sitzung des Kreis-Gesundheitsausschusses deutlich wurde.

