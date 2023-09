Landkreis Neu-Ulm

Bauern beklagen durchwachsene Ernte – und sagen düstere Zukunft voraus

Plus Erst zu heiß, dann zu nass – das extreme Wetter macht der Landwirtschaft zu schaffen. Weil das Klima nicht die einzige Sorge ist, schlägt der Bauernverband Alarm.

Von Florian Lang

Es fing mit einem kühlen, nassen Frühjahr an, dann wurde es zu schnell zu heiß und schließlich schüttete es im August in Strömen. Klimatisch war das Jahr gezeichnet von Extremen, und so blicken die Landwirte im Landkreis auf eine nervenaufreibende Zeit und eine bislang durchwachsene Ernte 2023 zurück. Ob man als Bauer vom Wetter profitierte oder unter hohen Einbußen zu leiden hatte, kam dabei vor allem auf die gepflanzte Getreidesorte und den genauen Standort der Felder an. Doch mehr noch als das Klima macht den Landwirten laut Bauernverband die Politik zu schaffen.

Vor allem die Weizenernte litt im Landkreis Neu-Ulm unter Einbußen

"Gut hatte es, wer schon vor der heftigen Regenperiode geerntet hat, beispielsweise Raps und Gerste. Alles danach erlebte hohe Einbußen", sagt Thomas Graupner, Geschäftsführer des Bauernverbandes für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm. Schwer getroffen hat der viele Regen den Weizen, der stark an Qualität einbüßt, wenn er nach der Reifephase noch so stark bewässert wird. Er kann dann nicht mehr als Brotweizen, sondern nur noch als Futtergetreide oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr verkauft werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

