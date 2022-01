Baumeister der Region: Christian Wiedemann, Spross einer Maurerfamilie

Plus Mit der Marienkirche in Witzighausen schuf er ein Meisterwerk. Wer war Christian Wiedemann aus Unterelchingen? Teil eins unserer neuen Artikelserie.

Wir kennen die Gebäude schon immer, sie gehören zu unserem Orts- und Straßenbild, sind in ihrer Gestalt unverwechselbar und unterscheiden sich dadurch von der Masse. Oder im Gegenteil: Nur noch eine Erinnerungstafel weist auf die Existenz einstiger Pracht und Schönheit hin - zerstört und abgerissen und nur noch im Gedächtnis der Älteren lebendig. Wer aber waren sie, die Schöpfer all der gemauerten Kunstwerke? Wir machen uns auf die Suche nach bekannten Baumeistern im heutigen Landkreis Neu-Ulm.